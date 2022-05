Je m appelle LAURIANNE DI stefano après 5ans de droit j ai décidé de changer de voie pour travailler dans le secteur médico social et plus particulièrement celui du handicap. J ai travaillé 1an dans une classe d'inclusion scolaire (CLIS) accueillant des enfants handicapés mentaux. Actuellement j attends les résultats de mon concours d AMP. Parallèlement je travaille dans un Institut médico éducatif avec des enfants handicapés mentaux. Mon contrat se termine en juillet et je cherche une structure accueillant de préférence un public enfants ou adolescents pour travailler. En effet j ai une expérience avec ce public et je suis très motivée pour travailler auprès d'eux. Je me suis inscrite sur ce site afin de développer des contacts professionnels et éventuellement trouver un emploi.