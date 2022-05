Laurianne DIEULIN

Récemment diplômée d'un master Communication spécialisé dans l'Art et la Culture, je suis actuellement en poste en tant que Chef de publicité dans la régie publicitaire Atout-Neuf.



Je suis à l'écoute du marché, notamment à l'international : j'envisage prochainement un séjour d'un an en Australie pour découvrir cette culture passionnante et compléter mes connaissances avec un anglais courant.



Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Médias

retro planning

Journals

HIV/AIDS