Il était une fois Laurianne Fiori, petit personnage de 22 ans originaire de la campagne varoise.

Déterminée, curieuse et ambitieuse je suis étudiante dans la ville d'Aix-en-Provence en Bachelor Responsable Marketing et Commercial.

Ma passion ? La mode ! Les dernières tendances et les défilés rythment mon quotidien.

Mon projet professionnel ? Devenir responsable merchandising dans le prêt-à-porter de luxe. L’équitation et la danse sont deux sports que j’ai pratiqué pendant de nombreuses années ce qui m’a permis d'accroître mon côté combatif tout en développant mon esprit d’équipe.





Mes compétences :

Commerce B2C

Merchandising

Vente directe

Management

Accueil

Gestion bancaire

Gestion de projet

Microsoft Office

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit

Marketing

Négociation