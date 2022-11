Laurianne LOIRET (LAHEUX)

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire assistante médico-sociale dans le secteur de mon lieu de résidence (07).

Je suis une personne dynamique et organisée, à l'écoute, adaptable, qui aime le travail d'équipe et le contact avec les usagers.

Je viens d'achever ma formation par un stage à l'hôpital de Tournon sur Rhône. Celui-ci m'a permis de parfaire mes compétences et m'approprier le monde du travail. J'ai été beaucoup appréciée dans mon travail.