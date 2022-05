Je m'appelle Laurianne Paillot, j'ai 19 ans. Ayant suivi des études en alternance depuis la classe de 3éme,mon choix d'orientation à toujours été partagé entre les métiers de la vente et ceux destinés aux soins des animaux. Ainsi, j'ai préparé un BPA d'éleveur canin. Mais durant ma formation et les différents stages en entreprise j'ais pu mesurer à quel point les métiers de l'élevage sont précaires. La vente, par contre, me parai être un secteur professionnel plus solide dans le quel je pourrai m'épanouir et plus tard trouver du travail. C'est pour quoi je suis actuellement à la recherche d'un maître d'apprentissage pour préparer un BAC PRO vente au lycée Marcel Pagnol pour l'année 2014-2015.



Mes compétences :

Elevage

Vente