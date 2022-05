Bonjour,



Actuellement, en formation d'assistante aux Ressources Humaines et Paie, je recherche un emploi à partir du 20 mars 2016.

Discrète, dynamique, rigoureuse, réactive et ambitieuse, j'aime travailler en équipe.

Je souhaite trouver une entreprise, pour pouvoir évoluer et m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Paye

Tempo Banco