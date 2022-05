Jeune et dynamique je suis actuellement à la recherche d'un emploi de Technico-Commercial BtoB dans le domaine du bâtiment ou du service.



Je cherche à intégrer une société dynamique qui aura la capacité de me faire grandir et évoluer dans mon domaine de compétence.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Ciblage prospects

Plan bâtiment

Organisation du travail

Vente directe

Gestion de la relation client

Planification de projet