Laurie-Anne MOREAU

Titulaire du BTS audiovisuel option métiers de l'image, je suis à la recherche de contrats de travail ou de missions en free-lance.



J'ai fais plusieurs stages en entreprises (télévisions, institutionnel, spectacle vivant, studio d'enregistrement).



Je possède un appareil reflex sony alpha 77V avec un objectif tamron lumineux à ouverture constante de 2.8 et de focale 17-55mm.



Je connais bien les caméras Sony EX, Canon XF et les caméra Panasonic et JVC.



Vous pouvez consulter mes travaux en photographie sur ce site : http://laurieannemoreaupro.wixsite.com/moreauphoto



Mes compétences :

Reportages photos et vidéos

Secrétariat

Photographie

Animation