Laurie-Anne SERBIN

Bonjour, je suis dtitulaire d'un BTS (IMS) Industrie des matériaux souples option: Modéliste industrielle. Et d'un Bac pro Artisanat et métiers d'art option: vêtement et accessoires de mode.

Actuellement à la recherche d'un contrat en qualité d'assistante Modéliste ou Assistante chef de produit retoucheuses, finisseuse dans une société de prêt à porter ou haute couture. Je développe mon activité mais souhaite avant tout mettre en avant mon savoir faire en travaillant avec d'autres sociétés. Je reste passionnée et motivée.