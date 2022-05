Laurie ASTIIANO

Motivée a travailler et être a l'écoute pour en apprendre d'avantage pour améliorer mon expérience. Motivée a apprendre toute les nouvelles techniques, toute les nouveautés dans le métier de la coiffure pour pouvoir suivre le mouvement de la tendance et apporter une nouvelle clientèle.



Mes compétences :

Brushing

Diagnostic technique

Mèche tie & day, balayage , tricotage

coupe basique

Accueil des clients

Enroulage et fixation permanente

Massage cuir chevelu

Réalisation shampoing

Pose de couleur

Application soin