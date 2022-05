Laurie BARDEY

Diplômée d’un Master II Droit Sanitaire et social (Droit Public) j’exerce actuellement les fonctions de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs en milieu associatif.

Depuis 2011, j’ai pu découvrir différents types de publics : personnes souffrant de handicap mental et ou parfois physiques, personnes souffrant de troubles psychiques, personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie.



Mon objectif professionnel ?

Intégrer l’équipe de direction d’une résidence pour personnes âgées autonomes, en perte d’autonomie ou dépendantes afin d'oeuvrer pour améliorer la qualité du service rendu auprès de nos aînés grâce à :

- ma créativité, mon souci du bien-être et ma passion pour le contact humain

- mes qualités professionnelles : rigueur, polyvalence, organisation et empathie

- ma conscience professionnelle et mon sens des responsabilités



Mes compétences :

Droit social

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Droit de la famille

Droit de la santé

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel