Diplômée du cap petite enfance, du diplôme d'état aide soignante et du bep carrière sanitaire et social, je cherche à travailler auprès d'enfants en particulier en crèche ou maternité , pour devenir par la suite auxiliaire puériculture. Mon travail de garde d'enfants à domicile ma permise d'avoir des bases et de l'expérience dans la petite enfance.



Mes compétences :

Microsoft Excel