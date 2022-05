Laurie BIRAC

Juriste Ressources Humaines avec une Spécialité Vitivinicole

Mes six ans d'expériences en association, entreprise, cabinets d'avocats et au sein d'un syndicat attestent de ma capacité à gérer des tâches diversifiées dans le domaine des ressources humaines et du droit.



Postes recherchés dans le domaine du droit et des ressources humaines: assistant ressources humaines, responsable ressources humaines, juriste au sein des départements juridiques des grandes exploitations vitivinicoles, juriste conseil et contentieux au sein de cabinet d'avocat, chargé d'activités juridiques au sein de syndicats, administration, organismes professionnels, entreprises de négoce et des distributeurs...



Mes compétences :

Contrefaçon

Vins et Spiritueux

Droit des Marques et Appellations

Droit des Afffaires Internationales

Propriété intellectuelle

Droit des sociétés

Droit des Contrats

Wine

EU Law

International Law