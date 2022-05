Laurie BLERVACQ

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, j'ai un CAP Fleuriste que j'ai acquis sur Troyes dans la région de l'Aube, mais également un titre de formation d'employée commerciale en magasin que j'ai effectué chez Castorama sur Poitiers. Consciencieuse, autonome, dynamique et souriante, j'ai aussi travaillée en tant qu'hôtesse de caisse dans un Intermarché, et contrôleuse de pièces dans une usine de pièces automobiles ( Altia ). Je vous remercie de me contacter si mon profil vous intéresse. Sincères Salutations.