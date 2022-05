Laurie BONY

Après une Licence et un Master en Communication, et malgré les nombreuses expériences professionnelles très positives que j'ai pu vivre, je me suis dirigée vers une reconversion professionnelle en découvrant l'enseignement. Je suis aujourd'hui titulaire du CAPES-CAFEP d'anglais dans un Lycée Général et Technologique.



Mes compétences :

Adaptation aux environnements multiculturels

Capacités d'adaptation

dynamique

Organisation

Communication