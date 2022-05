Laurie BRANDY

Réactive et organisée, je réalise ou exécute une grande variété de documents print, selon une charte graphique ou une création pure : annonces presses, brochures, packaging, dépliants, stands parapluie, totems, kakémonos, invitations, carte de vœux, faire-parts, étiquettes produits, stickers, etc ...



Maîtrise des logiciels : Indesign, Illustrator, Photoshop.



Très bon relationnel client, je gère les dossiers du brief client à la remise gravure à l'imprimeur, en toute autonomie ou en équipe.





Mes compétences :

Adobe InDesign

Relationnel

Exécution

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

PC

Mac OS X