"Laurie Bréda, l'eau médium"

Un film de Marion Jamault sur une musique de "The silence orchestra", Jean-Michel Jamault.



"Laurie Bréda, l'eau vive"

Un film de Claude Geens pour Mandarine Productions.



Dans ma pratique, la peinture est une opportunité unique d’interfacer le tangible et l’intangible.

L’exercer, c’est se préparer à passer la frontière ouverte du vivant en soi et autour de soi.

Pour exprimer ce qui fait ma «matière» j’ai choisi l’eau pour médium. Celle de l’aquarelle que je pratique humide dans l’humide.

Dans ces moments d’intense liberté, se laisser peindre est une opportunité unique de recherche sur l’articulation entre matériel et immatériel, l’espace en soi où tout se fond et se redéfinit à chaque instant.

Eaux interstitielles chargées des mémoires du vécu, véhicule des émotions lentement restituées au gré des flux et des reflux...



