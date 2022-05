Laurie CAZADE

Je suis titulaire d'un BTS assistante de gestion et recherche un emploi dans le secteur tertiaire.

J'ai acquis avec ce BTS une polyvalence en matière d'administration.

Ma jovialité, mon esprit d'équipe et mes qualités relationnelles m'ont toujours attiré des compliments de la part de mes divers employeurs et collègues.

Ma qualité première est l'investissement dans tout ce que j'entreprends : J'aime le travail bien fait, j'aime continuer à apprendre pour progresser professionnellement et personnellement.

Je sais faire preuve de disponibilité dès que nécessaire et d'adaptabilité.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel