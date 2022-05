Laurie CLAIRAND

Après mon IUT GEA, j'ai choisi l'IFAG (Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) pour compléter Ma formation et ainsi acquérir des connaissances en management, gestion et marketing . Durant 1 an et demi j’ai effectué cette formation en alternance. Je suis donc entrée chez Kiabi en tant qu’'assistante manager en 2010. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances mais également d'acquérir de l'expérience dans le management d'équipe.