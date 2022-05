Contact : laurie.cohen@mgp-si.com



Parce que nous sommes convaincus que les consultants sont la vraie richesse d'une société de conseil, nous nous engageons à construire avec vous une relation durable fondée sur la loyauté, la réactivité et la proximité.



MGP SI est un cabinet de conseil spécialisé sur les ERP, orientés grands comptes et leaders du marché, (PeopleSoft, E-Business Suite et SAP). Notre positionnement auprès de nos clients consiste à proposer une réelle expertise autour du produit, depuis la mise en œuvre complète des solutions jusqu'à l'expertise technique et fonctionnelle.



Dans le cadre de notre croissance et de nombreux projets, nous cherchons à renforcer nos équipes par l’intégration de consultants (E-Business Suite ou PeopleSoft ou SAP) pour intervenir auprès de nos clients.



Si vous êtes intéressé(e) par une société ambitieuse et qui assure l'excellence de ses ressources humaines, n'hésitez pas à me contacter afin de découvrir davantage notre société et que l'on puisse échanger sur vos expériences, sur vos compétences ainsi que sur votre projet professionnel !



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Recrutement 2.0

Peoplesoft

Support

SAP

Oracle

Chef de projet

Technique

ERP

Oracle applications

Oracle eBusiness Suite