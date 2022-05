Laurie CORDIEZ

Bonjour,

j'ai obtenu un DEUG SV, une licence et maitrise de sciences cognitives et enfin un master 2 professionnel de veille stratégique et intelligence économique (double compétence)



Actuellement, je suis en stage dans une association dont le but est de sensibiliser les PME à l'intelligence économique.

Je suis chargée de veille : je surveille quotidienne les sites sélectionés de façon automatisée, je réalise des synthèses sur diverses sujets pourvu que ce soit des informations stratégiques pour l'association, toutes les semaines j'écris une revue de presse spécialisée et conçue pour les dirigeants de PME et enfin je participe au pool "transfert d'outils" en améliorant les outils méthologiques proposés aux entreprises par l'association.





J'ai travaillé 6 mois dans une bibliothèque universitaire en tant que bibliothécaire ; 2 mois dans la vente de bijoux ; j'ai aussi effectué 3 vendanges et travaillé au rectorat 3 années de suite en tant que vacataire au concours PE (surveillance de candidats, saisie des notes, préparation du concours en général)



Mes compétences :

Biologie

Chargé de mission

Éthologie

Intelligence économique

Neuropsychologie

Neuroscience

Outils de veille

Sciences cognitives

Veille

Veille concurrentielle

Veille économique

Veille scientifique

Veille technologique