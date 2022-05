Laurie DE BRONDEAU

Pendant 8 ans j'ai été chargée de mission "analyse paysagère pour les études d'impact" et responsable géomatique dans un bureau d'étude en environnement. En parallèle de cette activité de salarié j'ai créé LB Illustrations en 2013, entreprise spécialisée dans l'illustration et la communication graphique. En 2018 je décide de devenir complètement indépendante. Mon activité s'accroit rapidement et je crée en 2019 la SAS ANT - L'Atelier Nature & Territoire !



Ses prestations s'articulent selon 3 axes :



- Valorisation de la biodiversité par le conseil et la communication graphique (conception de panneaux pédagogiques, illustrations, sentiers de découverte, sensibilisation...)

- Etudes paysagères réglementaires et prise en compte des écopaysages.

- Géomatique pour l'aménagement du territoire et les thématiques liées à l'environnement



www.atelier-nature-et-territoires.fr



Pour cela ANT propose différents outils de représentation (graphisme, illustrations, cartographie, web) et d’analyse (géomatique, photomontages de projets, etc...) et travaille avec un réseau de partenaires compétents.



En parallèle de ces activités je suis intervenante professionnelle en licence pro Génie Géomatique pour l'Aménagement du Territoire à l'IUT Paul Sabatier et en master Eco Activité et Energie à l'école des Mines d'Albi. Je donne également des cours d'illustration paysagère au CFPPA Ariège Cominges.



Mes compétences :

Traitement d'image

Nature

Géomatique

Cartographie

Illustration

Environnement

Écologie

QGIS

Sketchup

Photoshop

Illustrator

Indesign