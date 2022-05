Laurie DE LAPEYRE

Avec plusieurs années d'expérience en agence de communication, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des problématiques d'envergures différentes.



Du repositionnement d'image d'enseigne de bricolage, au site international de marque de cosmétique en passant par la création d'un programme de fidélisation pour une marque de grande consommation, mes compétences se sont étoffées au fil des challenges confiés.



Puis j'ai eu envie d'ouvrir mon agence Own it, et d'apporter plus de sens dans les projets, en travaillant directement avec ceux qui les incarnent. Rien de tel que les accompagner dans leur apprentissage et voir leurs idées aboutir pour se sentir utile.



Faites moi part de votre projet, et définissons ensemble une communication qui vous ressemble.



A très vite,

Laurie



Mes compétences :

Campagne emailing / bannières

Refonte de site internet

Organisation d'évènements

Management de projet et coordination