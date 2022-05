Laurie DEBOSSE

Diplômée de l'ISCOM en 2008, enrichie d'une première expérience en tant que chef de fabrication junior, j'ai intégré l'agence de communication et design Les bons faiseurs en tant que chargée de projet en 2010.

Je suis actuellement chargée de clientèle chez Magic Garden depuis mai 2011 et travaille sur des campagnes de communication globale sur des marques grande consommation et lifestyle.



Mes compétences :

Gestion de projet

bon relationnel

dynamique

Communication

Publicité

Community management

Rédaction