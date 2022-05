Laurie DECOURTY

A travers des méthodes de respiration, relaxation et visualisation positive, la sophrologie est un excellent moyen pour détendre corps et esprit en même temps en l'espace de quelques minutes. Ainsi vous ressortirez d'une séance en étant calme, serein, détendu.

20 minutes de relaxation = 2 heures de sommeil.



Je propose des séances collectives en entreprise, visant à chasser la fatigue, évacuer les tensions, retrouver le calme et réveiller l’énergie vitale.



Je travaille auprès de particuliers, enfants, adultes, seniors pour des séances a domicile.



Spécialisations Sophrologie ludiques pour les enfants.



Vous pouvez venir consulter pour différentes problématiques telles que:

- stress, insomnie...

- maladie, licenciement, séparation, deuil...

- entretien, examen...

- grossesse, post accouchement...

- dépressions, addictions (alcool, drogue, nourriture)...

- phobies, angoisses, peurs...



J'intervient également dans les crèches, école maternelles et primaires, collèges et lycées ainsi que les centres aérés, et de loisirs afin de proposer des ateliers ludiques pour les enfants et je propose aux salariés des ateliers, comme par exemple: "gestion du stress", "mieux comprendre les enfants"



Je vous invite a découvrir mon site pour plus de renseignements: http://www.lauriesophrologie.com





Mes compétences :

Sophrologie

Sophrologie pour enfant

Relaxation

Fleurs de bach

Gestion du stress