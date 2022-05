Je suis ambitieuse, déterminée, minutieuse, entreprenante, calme et patiente, sincère, sérieuse et professionnelle, à l'écoute, passionnée par mon métier, je ressens le caractère des gens.

Je n'aime pas le mensonge, l'hypocrisie, le non respect, l'injustice, perdre mon temps.



Mes compétences :

Massage

onglerie

qi gong

Relaxation

Zen