Laurie DESTRIEZ

Www.crp-emergence.com



Diplômée de l'ECE Bordeaux (groupe INSEEC) en master de Finance et Stratégie d'entreprise, mes expériences à l'international ( 3 mois de stage à New York au sein d'un label de production musical et 5 mois passés en Slovénie dans le cadre du programme ERASMUS) m'ont permis de me forger une culture internationale, une grande adaptabilité aux changements et bien sur d’acquérir un anglais parfaitement opérationnel.



Mes compétences :

Secteur public

Approche directe

Chasse de tête

DAF

Recrutement

Mobilité

AMO

Recrutement 2.0

HRM

Finance

Fiscalité

Logement social