Laurie DONAT

Mes compétences :



- rédactionnelles : bonne maîtrise du français, rédaction de contenus web, communiqués de presse etc.



- graphiques : utilisation des logiciels de PAO (Illustrator, Photoshop, In design) et prises de vue.



- bureautiques : word, excel, powerpoint.



- web : langage html, css, cms joomla, connaissances

en référencement.



- vidéo : window movie maker.



Mes compétences :

Communication

Communication web

infographiste

Internet

Site internet

Web

Webmaster