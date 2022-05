Laurie Duval, 24 ans, titulaire d'un baccalauréat Littéraire avec mention Bien et actuellement étudiante en troisième année de Licence Langue et Civilisations Étrangères Anglophones au sein de l'université Paris VII Denis Diderot.

Je suis à la recherche d'un emploi étudiant à temps partiel (15h-20h maxi par semaine) afin de financer une partie de mes études.



Si le poste demande de travailler en équipe, mais également de l'énergie, le sourire et la convivialité alors je peux affirmer que je pourrais le maîtriser.Curieuse de nature je m'intéresse à tout en général, mais mes centres d'intérêts sont ciblés vers le Sport (Running et danse ainsi qu'un peu de musculation/fitness), le domaine culturel (Cinéma, Arts) et tout ce qui se rapproche de ce que l'on appelle Streetwear, StreetArt, Design, Graphisme.



Motivée et positive, j’espère trouver par l'intermédiaire de ce site un emploi auquel mon profil correspondrait.



Mes compétences :

S'adapte facilement

Curieuse et j'aime apprendre

Energique

Enthousiaste