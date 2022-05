Laurie DUVERCEAU

Alcyane Consulting



Alcyane est un Cabinet de Conseil en ingénierie informatique qui compte 325 collaborateurs intervenant en environnement financier.



Nous intervenons auprès de l’ensemble des banques de la place de Paris. La qualité de nos interventions et notre positionnement nous ont permis d’être référencé auprès de Natixis, CACIB, SG CIB, BNP Arbitrage, BNP PAM, Amundi, Groupama AM, SGSS, BPSS, SG BDDF, BNP BDDF, HSBC, UBS… Nous intervenons également aupres de clients or finance : FNAC, RITMX, VEOLIA, ORANGE, CNP, AXA, SMI MUTUELLE.



Notre positionnement se veut technico fonctionnel avec 3 pôles de compétences:



- Un pôle fonctionnel: accompagnement de nos clients au cœur de leurs métiers (Conseil en organisation, Business Analyst)



- Un pôle applicatif: intervention sur l'ensemble des phases d’un projet en tenant compte des contraintes techniques, délais, coûts, qualité. (Architecte, Ingénieur études et développement, Support...)



- Un pôle infrastructure: expertise des technologies Open source, Ingénierie Système et Ingénierie de production.



Notre sérieux dans le suivi de nos consultants, et notre capacité à les faire monter en compétences de sont reconnus sur le marché.



Nous sommes toujours à la recherche de talents,alors n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse recrut@alcyane.com , ou à visiter notre site Internet