Laurie ESCALIER

Récemment diplômée de la Licence Professionnelle Développement des Produits Cosmétiques et de Santé de l'Université de Bretagne Sud, je suis à la recherche d'un emploi.



Motivée et passionnée par le secteur de la cosmétique, j'ai pu démontrer mes compétences lors d'un stage en R&D au sein des Laboratoire Nuxe.



La rigueur, la motivation, et le savoir-faire sont les principaux atouts que je souhaiterais mettre en

application au sein d'un laboratoire de formulation. De plus, mon très bon relationnel couplé à ma capacité d'écoute sont deux qualités qui m'aiderons à m'intégrer rapidement au sein d'une équipe.



Je reste à votre entière disposition pour toute rencontre à votre convenance afin de vous faire part de l'ensemble de mes motivations.



Mes compétences :

Formulation cosmétique

Recherche scientifique

Contrôle qualité

Réglementation Cosmétique France/Europe

R&D

Analyse sensorielle

Merchandising

Blogging