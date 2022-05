Laurie ESPERON

Diplômée d’une licence Chef de projets de communication, j’évolue depuis 4 ans dans le milieu de l’événementiel BtoB et BtoC en agences.

Spécialisée en conception et rédaction d’événements (séminaire, convention, salon, journée RP, soirée, inauguration, etc) je suis avant tout une passionnée « touche à tout », toujours à l’affût d’expériences nouvelles !



3 pôles de compétences :



#1 CONCEPTION / RÉDACTION :

• Réflexion et veille stratégique • Élaboration de concepts et principes de dynamisation •Elaboration de plans médias et hors médias • Brief et suivi des équipes créatives (scénographes, graphistes, etc.) • Recherches d’animations • Recherches d’intervenants extérieurs et/ou journalistes animateurs • Rédaction et mise en forme de la recommandation client • Présentation client



#2 LOGISTIQUE :

• Recherches de lieux • Appel d’offre traiteurs • Élaboration d’activités (teambuilding, visites thématiques, etc.) • Recherches et mise en place de partenariats • Négociation commerciale avec les différents prestataires animations • Elaboration de la recommandation logistique



#3 SUIVI DE PROJETS

• Coordination des prestataires logistiques sur site (traiteurs, hôtesses, animations) • Suivi de création et de fabrication des éléments visuels (brochures, signalétiques, site web, etc) • Coordination Relations Presse





QUELQUES REFERENCES :



> CITROËN : DS Tours - mise en place de partenariats avec des événements grand public en régions (2015)

> LA POSTE : conception animations et recherches prestataires - Salon du timbres (2014),

> LE CONSERVATEUR : Journée de Relations Publiques clients (2014)

> PMF : Soirée lancement produits, plan de com à l’année, Club premium,( 2013, 2014, 2015)

> BOUYGUES IMMO : Inauguration de l’Ecoquartier Ginko à Bordeaux (2013)

> L’ORÉAL COSMÉTIQUE ACTIVE : Séminaire des pharmaciens (2012/2013/2014)

> CLARINS : Inauguration du nouveau siège social (2014), séminaire managers monde (2013 et 2014)



Mes compétences :

Communication

Conception

Conception rédaction

Création

Digital

Evénementiel

Nouvelles tendances

Organisation

Planneur

Planneur stratégique

Rédaction

Veille

Veille stratégique