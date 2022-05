Laurie FRESNEAU

Souriante, discrète et efficace. Voici mes principales qualités, que je sais mettre en avant quotidiennement dans mon travail.

Très impliquée dans ce que j’entreprends, je suis une personne sérieuse et de confiance.

J’ai le goût du travail, le sens du détail et de l’organisation. J’aime les choses bien faites !

Je suis également reconnue pour mon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que mes qualités rédactionnelles.

Aujourd’hui forte de plusieurs expériences professionnelles, je souhaite m’orienter dans le domaine des RH.





Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Rédaction de contenus

Accueil physique et téléphonique

Crédit immobilier

Synthèse rédactionnelle

Conformité

Sourcing

Recrutement

Crédit à la consommation

Formation

Suivi clientèle

Analyser les besoins et définir les objectifs

Organisation du travail