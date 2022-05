Laurie GARCIA

Diplômée d'un Bachelor en communication de l'European Communication School, je suis à la recherche d'un poste de chargée de communication junior.

Lors de mes trois années d’études j’ai pu effectuer de nombreux stages qui m’ont permis de prendre de l’assurance et de développer mes compétences en événementiel, publicité, digital, plan média et relations presse.



Ayant exercé mes stages en agence, entreprise et association, j’ai pu travailler différents types de communication, ce qui a enrichi mon panel de compétences.

De plus, la victoire du Défi des Grandes Ecoles de L’Express en 2014 m’a permis de développer mon savoir-faire en tout point : recherche de partenariats, vente d’espaces publicitaires, gestion de la vente et management d’une équipe de 120 personnes.



Dynamique et souriante, dotée d’un bon sens relationnel, je suis très organisée et aime concevoir différents projets.



Mes compétences :

Communication graphique

Microsoft Office