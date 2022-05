Laurie GAVEL

Je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi afin de m'épanouir à nouveau dans ma vie professionnelle.



Ma rigueur, mon dynamisme, mon sérieux, ma polyvalence, mon expérience et mon honnêteté, sont des atouts qui me permettent de m'adapter aux différents changements et situations.



Cela fait 10 ans que je suis dans le secteur du bâtiment, mais je suis bien évidemment prête à m'ouvrir à d'autres secteurs d'activités afin d'élargir mes connaissances et mettre au service d'une entreprise mes compétences.



Espérant vous rencontrer lors d'un entretien







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access