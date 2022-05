Laurie GRENIER

J'ai validé en Juin 2015 ma licence de Psychologie avec mention Bien. Cette année est une année riche en projet. Avant d'entrée dans le master de mon choix, j'aimerais avoir l'expérience du monde du travail dans le cadre de la solidarité, de l'humanitaire et du volontariat. Etre psychologue est une belle chose, mais avant cela, j'aimerais aider au delà des frontières, peut importe le cadre. De ce fait, j'aimerais faire un Service Volontaire Européen. Ce qui m'intéresse le plus, serait une mission dans la santé et le bien-être auprès d'enfants ayant des besoins spécifiques du fait de leurs handicaps (mentaux, atteint d'autisme, ...). Au final, mon souhait serait de maîtriser la langue anglaise pour travailler au Canada ou aux Etats-Unis du fait de leur expertise en Psychologie et des nouvelles méthodes mises en place aidant réellement le développement social et psychologique des enfants atteints d'autisme. Dans ma pratique, j'aimerais mettre en place des ateliers de musique, d'arts et de théâtre car j'aimerais que mon métier puisse mélanger mes deux passions qui sont l'Art et la Psychologie.



