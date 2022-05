Laurie HAMON

En poste depuis 3ans comme technicienne de laboratoire au service biologie médicale à l'institut Bergonié. Je suis à la recherche d'un nouveau poste en CDI dans la région Toulousaine, afin de me rapprocher de ma famille. Je cherche un poste de technicienne de laboratoire en biologie médicale, mais je suis également intéressée par un poste en recherche, recherche clinique ou pharmaceutique.



je suis aujourd'hui référente sur trois postes qui sont:



la recherche clinique ( mise en place du poste en tant que poste de routine depuis la fin mars 2018)

en immunohématologie sur les automates de BIO rad swing et saxo

et en pré analytique du laboratoire.



Mes compétences :

Organisation

Microsoft Office

Travail en équipe

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Electrophoresis

Microscope

Western Blotting

Microbiologie

HYBRIDATION IN SITU