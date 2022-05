Laurie IRACANE

Je suis dynamique et positive, je m'adapte assez facilement à mon environnement de travail, je n'ai pas de difficulté à travailler en équipe. L'informatique ne me fais pas peur, les nouveaux logiciels non plus. J'aime mon travail et manager les sous traitants avec qui je réalise les chantiers.



Mes compétences :

Préparation tuyauteries

Supervision tuyauterie

Suivi Soudage et CND

Montage de dossiers Constructeur tuyauterie & ESP

Suivi documentaire CQ/AQ

SAP

Preparation de dossiers d'appel d'offre