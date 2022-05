Laurie ISKRA

Occupant actuellement un poste de vendeur à temps partiel sur le secteur de Toulouse, je suis à la recherche d'un emploi à temps complet qui correspondrait plus à mes attentes sur le secteur du Puy-en-Velay (ma ville d'origine).



Si vous recherchez une personne dynamique, motivée, organisée et ayant le goût du challenge, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir.



Mes compétences :

Facturation

Encaissement

Gestion des litiges

Analyser et améliorer les performances

Gestion de flux

Linéaire

Organisation

Gestion de la relation client

Détermination

Dynamique