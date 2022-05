Laurie LAMOURET

26 ans, dynamique et motivée

Cherche à travailler , j'ai quitté mon poste de responsable par rupture conventionnelle après après avoir pris connaissance de ma grossesse.

Intéressée par différents types de contrat:CDD CDI interim

Temps plein à temps partiel

J'habite Valenciennes et est prête à me déplacer .

Cherche essentiellement :

Esthéticienne .

Spa praticienne .

Conseillère en vente.

Caissière.

Préparatrice de commande.

Accepte aussi les missions interim en usine.



Mes compétences :

Soins visages

Enveloppements

Gommages

Peeling esthétiques

Pédicure scientifique

Massages relaxant amincissant drainant

Pierres chaudes , pochons , coquillages

Gestion carnet clientèle

Gestion des stocks

Épilations cire traditionnelle et cire a bande tou

Manucure

Conseillère en vente

Maquilleuse

Réflexologue relaxologue