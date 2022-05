Je suis actuellement en 3ème année d'études, en Licence Professionnelle Management des Services Aériens, à l’Université d'Angers.



Je souhaite poursuivre avec un MSc Master of Science International Management, dès la rentrée de septembre 2018, à Bordeaux. C'est pourquoi je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans les secteurs suivants :

- Compagnie aérienne

- Frêt aérien

- Import/Export

- Commerce / Commerce international

- Achats / Ventes

- Chargée d'affaires

- Développement international

- Chef de projet international

- Relations externes



... ou tout autre poste en relation avec le management international.



Le master est sur deux ans et relève du rythme d'alternance suivant :

- 1er semestre (fin septembre - janvier) : 3 jours par semaine en école / 2 jours en entreprise

- 2e semestre (février - septembre) : Temps plein en entreprise



D'origine espagnole et ayant passé deux ans aux États-Unis, je suis parfaitement trilingue. Je suis une personne dynamique, sérieuse, motivée, qui s'adapte très rapidement à un nouvel environnement. Je saurai apporter mon sourire et mon envie de toujours me surpasser, à votre équipe de travail.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Cordialement,



Laurie Latour



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Communication

Amadeus

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Orthographe

Management