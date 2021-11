Laurie LAURIEBOUTEAU

J'ai rejoint l'équipe de Feu Vert Entreprises il y a déjà 3 ans en tant que RH. Voici mes missions principales :

- établir les bulletins de paie,

- recevoir les candidats non cadres,

- établir les contrats de travail,

- assurer le suivi du tableau de bord des présences,

- remplir les bordereaux de charges sociales,

- procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux,

- suivre les dossiers maladie et prévoyance,

- organiser les absences et les départs du personnel,

- gérer laccueil, traiter le courrier administratif.



Feu Vert Entreprises est une entreprise spécialisée dans l'entretien de la flotte automobile pour le B2B.

Leur site web : https://www.feuvert-entreprises.fr/