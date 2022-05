Laurie LECATHELINAIS

Mes années d'études et différentes activités extrascolaires m'ont permis d'acquérir une capacité à travailler en équipe, d'avoir le sens des responsabilités et une volonté de m’améliorer au quotidien.



Ma licence professionnelle et mon emploi au sein de l'entreprise The Innovation Company m'ont permis d'acquérir des bases solides en formulation et en contrôle qualité et m'ont aussi aidé à acquérir une réelle autonomie, une expérience sur le matériel utilisé et une maîtrise des gestes effectués. Ainsi j’ai eu l’occasion de développer, de formuler et d’analyser tous types de galéniques de soins, de solaires et aussi de maquillages afin de transmettre aux clients des formules d’orientations. J’ai donc pu utiliser de nombreux appareils d’analyses (colorimètre, HPLC, IR, UV, PSD, viscosimètre...).





Mes compétences :

Formulation cosmétique