Laurie LEFÈVRE

Après quelques années en tant que salariée et forte des connaissances acquises en sociétés et cabinet d'expertise comptable, j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant qu'assistante polyvalente 'volante'.

L'idée? Proposer à des TPE, PME et associations, différentes missions d'ordre administratif ou financier sur un mode très flexible: interventions ponctuelles ou récurrentes sur un terme plus ou moins long.

Le but? Apporter à chacun un service et un suivi personnalisé.





Missions proposées:

- Administratif courant (classement, règlement fournisseurs,...)

- Administration des ventes

- Mise en place de budgets

- Prévisionnel et suivi de trésorerie

- Mise en place d'outils de gestion.

Cette liste est non exhaustive.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Assistance administrative

Budget

Trésorerie