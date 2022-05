Laurie LELEU

Responsable infographiste chez CREAVI.

Volontaire, investi et passionnée par mon métier.

Je m'épanouie professionnellement depuis que j'occupe ce nouveau poste.

Gérer une équipe d'infographistes, m'assurer du bon fonctionnement de l'entreprise en collaboration avec les responsables de productions et planning, les agents de fabrications et commerciaux sont mes priorités.

De formation BAC+2, j'ai effectué trois ans d'étude à l'ESAAT à Roubaix en "Brevet de technicien dessinateur maquettiste" puis deux ans en BTS "communication visuelle option graphisme édition publicité" en alternance avec l'entreprise "La Redoute" au service d'infographie.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Graphisme