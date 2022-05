Laurie LELONG

Chargée de communication, spécialiste du multimédia et notamment du web 2.0, j’ai mené durant 4 ans au sein de la Direction de la Communication du Conseil général des Ardennes, la conduite de la stratégie de communication multimédia et participé à la mise en œuvre de la stratégie de communication globale du Département.



A la recherche de nouveaux projets multimédia et nouveaux challenges !





Mes compétences :

ECommerce

WordPress

Joomla!

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Administration réseaux

Drupal

Conception multimédia

Communication