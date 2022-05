Laurie LIS

Une passion



Ça a débuté avec les arts plastiques, de loin la matière que je préférais et attendais avec impatience à chaque nouvelle semaine. Puis une rencontre, une enseignante qui m'a donné confiance ; confiance en mon travail mais surtout, confiance en moi. Arrivée au moment de faire un choix dans mes études, l'évidence s'est imposée d'elle même. Bien que toujours désireuse de devenir professeur des écoles, le besoin de créer primait par dessus tout ; et prime toujours.



Un leitmotiv : créer



Petite je regardais ma grand-mère coudre, faire d'un rien une jolie chose. Et puis j'ai commencé à analyser et à reproduire à mon tour afin de créer ce qui me faisait envie. À ce jour, mes loisirs sont toujours de l'ordre du créatif. Que ce soit par le dessin, la peinture, la sculpture, l'origami, le crochet ou encore la couture. J'aime apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles techniques, pour repousser toujours un peu plus mes propres limites.