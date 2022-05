Laurie LUPFER

Dixit Imprim' est une société de création graphique & Imprimerie Basée dans le Loir-et-Cher.

Notre ambition est de répondre avec efficacité, réactivité et créativité aux besoins en communication de nos clients. Nous mettons à votre service une équipe dynamique dont les compétences couvrent à la fois le conseil, la connaissance des contraintes techniques et la qualité de réalisation de vos projets.



Dixit Imprim' vous accompagne dans toute votre communication. de la création de logo, identité visuelle, à l impression de vos cartes de visite, support publicitaire, plv et stand pour salon, publicité par l'objet, vitrine, panneau, enseigne et décoration de véhicule.

De la création graphique à la réalisation de vos supports de com', tout est réalisé dans nos ateliers de 600 m² !

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre show-room afin que vous puissiez visualiser tous les supports et ainsi vous aider à orienter votre choix ; dans notre studio graphique pour finaliser vos créations, ou au sein de notre atelier pour valider votre B.A.T.

Rien de mieux que de voir du concret avant de signer !



Mes compétences :

Imprimerie

Communication

Création

Publicité

Impression offset

Impression numérique

Conseil en communication

Logos

Flyers

Objet publicitaire

Décoration véhicule et vitrine

Chaîne graphique

Prospection commerciale

Marketing

Négociation achats

Développement commercial