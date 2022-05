Laurie MACCOTTA

J'ai 17 ans d'expérience dans le domaine du Prêt à Porter , j'ai exercé les fonctions de responsable Service Clients , j'ai encadré une équipe de 3 personnes afin d'optimiser la performance de l'administration des ventes , gérer au mieux les demandes clients en terme de délai , m'occuper des commandes, expéditions et facturation . J'ai toujours baigné dans un univers tourné à l'international. Aussi j'ai pu développer mes compétences au niveau de l'analyse des ventes, objectifs de facturation et prévisions d'encaissement , domaines dans lesquels je suis particulièrement à l'aise et que j'affectionne.