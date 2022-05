Laurie MAGNIEN

Bonjour bienvenue sur mon profil.



De formation médicale, commerciale et esthétique, je travaille avec passion depuis 7 ans dans le domaine de la vente et de la beauté.



Grâce à mon aventure dans la création de mon entreprise et de mes nombreuses expériences professionnelles, j'ai pu concrétiser et acquérir mes compétences.



Je souhaiterai aujourd'hui les partager et pouvoir évoluer.



A l'écoute et organisée, j'aime convaincre mes interlocuteurs, atteindre et dépasser mes objectifs fixés.



Je suis donc à la recherche d'un nouveau challenge professionnel et souhaiterais me tourner plus particulièrement vers la vente de produits cosmétiques (esthétiques ou pharmaceutique) ou bien devenir responsable de magasin et pouvoir manager une équipe.



Au plaisir de vous rencontrer et échanger.



Laurie